Manchester United a entamé des discussions pour Kim Min-jae

Naples a écrasé toute concurrence en Italie cette saison. Après une disette de plus de 30 ans, l’écurie du sud du pays a enfin remporté la Serie A. Et on a beaucoup parlé, à juste titre, de Victor Osimhen ou de Khvicha Kvaratskhelia. Mais il y a eu d’autres joueurs tout aussi importants ou presque, à l’image de Kim Min-jae, le défenseur sud-coréen arrivé l’été dernier pour environ 18 millions d’euros. Une somme dérisoire quelques mois plus tard au vu de ses prestations dans l’axe de la défense des Partenopei.

Celui qui était également convoité par le Stade Rennais lors du dernier marché estival et qui jouait encore en Chine il y a deux ans n’a eu besoin que de quelques mois pour s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs d’Italie et d’Europe. Cette saison, il a disputé 33 rencontres de Serie A, pour 2 buts et 2 passes décisives, n’écopant au passage que de 4 cartons jaunes. Solide physiquement, intelligent et toujours bien placé, il a marqué les esprits de l’autre côté des Alpes. Et forcément, ça ne passe pas inaperçu. Récemment, nous vous dévoilions en exclusivité un intérêt sérieux de Liverpool, toujours d’actualité, alors que le PSG a aussi écrit son nom sur la liste des potentielles recrues pour les mois à venir.

Un salaire énorme lui a été proposé

S’il y a de sacrés clients pour tenter d’arracher Kim à Naples, il y en a un particulièrement qui a des idées derrière la tête. Ce club n’est autre que Manchester United. Les Red Devils, qui connaissent la situation contractuelle particulière du joueur et la présence d’une clause dans son contrat, sont chauds pour enrôler le roc de 26 ans. Des discussions entre l’entourage du joueur et la direction des Red Devils ont eu lieu il y a quelques semaines. Les contours d’un futur contrat y ont été évoqués. Mieux, nous pouvons vous affirmer que les Mancuniens ont soumis une offre colossale sur le plan salarial aux proches du joueur. Ce dernier toucherait, dans le cas où il venait à rejoindre Old Trafford, des émoluments dignes d’un attaquant vedette.

Une proposition XXL pour le joueur qui rêve de jouer en Premier League. Il se plaît à Naples, d’autant plus qu’il jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, mais il est aussi conscient que la Premier League est aujourd’hui, médiatiquement du moins, le meilleur championnat de la planète. Et il souhaite jouer au plus haut niveau et se frotter aux meilleurs. Il faut dire qu’à United, il aurait en plus des garanties de temps de jeu. Harry Maguire, aujourd’hui remplaçant, devrait partir, alors que Lisandro Martinez et Raphaël Varane sont régulièrement victimes de pépins physiques. Le premier cité est d’ailleurs absent depuis la mi-avril et ne rejouera pas cette saison, pendant que le Français a manqué 32 matchs à cause de blessures en deux saisons à Manchester. On comprend donc mieux pourquoi les Red Devils font le forcing pour Kim Min-jae !