Le PSG passe à l’attaque pour Bernardo Silva

La suite après cette publicité

On le sait, Luis Campos doit se refaire cet été. Après un mercato estival 2022 qui n’aura pas porté ses fruits, le Portugais est souvent critiqué par les supporters parisiens, qui estiment qu’il n’a pas réussi à bâtir un effectif cohérent et compétitif pour l’Europe cette saison. Et le conseiller sportif du champion de France devrait faire jouer ses relations cet été, faisant notamment appel à Jorge Mendes, son compatriote. Le super-agent portugais devrait ainsi avoir un rôle majeur dans le mercato parisien ces prochaines semaines, avec plusieurs de ses clients qui pourraient débarquer à Paris.

Parmi eux, Bernardo Silva. Depuis quelques semaines déjà, différentes publications anglaises évoquent un possible départ de l’ancien Monégasque, présent à Manchester City depuis 2017. De notre côté, nous vous révélions qu’il y a un intérêt réciproque entre le milieu de terrain offensif lusitanien et le Paris Saint-Germain, alors que le club de la capitale s’apprête à faire une petite révolution dans son secteur offensif cet été.

À lire

Pep Guardiola va jouer un sale tour au Barça, le PSG se lance dans les enchères pour Dušan Vlahović

Un contrat déjà proposé

Selon nos informations, le Paris Saint-Germain est bel et bien chaud pour recruter l’international portugais. Une offre officielle va être faire à Manchester City dans les prochaines semaines, pour le joueur dont le contrat expire en 2025. En parallèle, Luis Campos a déjà discuté avec Jorge Mendes et lui a même proposé un contrat pour le joueur de 28 ans. Le principal concerné est plutôt chaud pour Paris, même si, sa préférence reste la Liga. Seulement, entre la situation financière du Barça et les besoins mercato du Real Madrid qui semblent autres, le Paris Saint-Germain semble être en position de force dans ce dossier actuellement.

La suite après cette publicité

Comme expliqué plus haut, Jorge Mendes va donc être important dans le mercato parisien, alors que le dossier Marco Asensio - autre client du Portugais - est déjà bouclé. En plus de l’Espagnol et du joueur de Manchester City, le Paris Saint-Germain a d’autres pistes, et veut recruter deux attaquants : un buteur, ainsi qu’un autre attaquant polyvalent. Comme expliqué par nos soins il y a quelques semaines, Harry Kane et Victor Osimhen font partie des noms tout en haut de la liste de Luis Campos…