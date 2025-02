Caen : le démenti de Rothen sur la causerie de la mère de Mbappé

Lanterne rouge de Ligue 2 avec 8 points de retard sur Rodez, premier non relégable, le Stade Malherbe de Caen s’enlise misérablement vers le National. Après une septième défaite consécutive face à Guingamp il y a 10 jours (0-1), les scènes de révolte de supporters normands disaient d’ailleurs beaucoup du climat délétère autour du club. Ce mercredi sur RMC, l’ancien joueur du club Jérôme Rothen a même dénoncé une ingérence de la part de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, devenu actionnaire majoritaire du club français à hauteur de 80 % en juillet.

« J’ai appris des choses dernièrement. Comment ce club peut réagir quand tu as la maman de Kylian Mbappé qui se permet de faire une causerie d’avant-match, avant le match d’Ajaccio ? Elle fait une causerie avec l’entraîneur à ses côtés. Les gens ont halluciné que ça se passe comme ça. La preuve, ça a tellement bien fonctionné, qu’ils ont aussi perdu à Ajaccio. Ils ne savent pas où ils vont », a confié Rothen. Sauf que, quelques minutes plus tard, alors que RMC avait retiré l’extrait de son compte X, l’ancien joueur du SMC a rectifié ses propos. « Quand j’ai dit que la maman de Mbappé faisait la causerie d’avant-match, on m’a confirmé qu’elle n’avait pas fait de causerie du tout. Les gens qui m’ont dit ça, m’ont dit des bêtises. Fayza n’est venue que trois fois à Caen, la dernière fois en début d’année, tenir un discours positif aux salariés du club. (…) Je ne suis pas journaliste, je me suis fait berner », a-t-il déclaré.