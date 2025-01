Ligue 2 : le Stade Malherbe de Caen est en très grand danger !

Les matchs passent et les résultats sont toujours les mêmes. Caen a de nouveau été défait hier en Ligue 2 pour le compte de la 20e journée. Cette fois, les Normands ont été battus à domicile par Guingamp (1-0) dans une rencontre qu’ils ont pourtant assez largement dominé. Enzo Basilio a longtemps maintenu les Bretons à flot dans ce match, qui ont finalement profité d’une énorme bévue Alex Moucketou-Moussounda juste avant la pause pour inscrire le seul but du match par Brighton Labeau (44e). En dépit d’une réelle volonté de revenir et de quelques occasions franches, Malherbe n’est jamais revenu.

1 seul point pris sur les 8 derniers matchs

De quoi nourrir une terrible frustration de la part de Bruno Baltazar, le nouveau coach caennais, qui n’a toujours pas connu la victoire avec le club. «Ce résultat est très difficile à accepter. On a fait un bon match, avec et sans le ballon. On a complètement contrôlé la rencontre, créé des occasions. On a été dynamique, défensivement organisé, très agressif à la perte du ballon, notamment dans la moitié de terrain adversaire. Mais une erreur individuelle a complètement changé le match et a fait le résultat final. Le travail commence à se faire ressentir mais la vérité, c’est qu’on a perdu et qu’on est dans une situation encore plus difficile.»

Le Portugais a en effet de quoi être inquiet, malgré des motifs de satisfaction dans le jeu. Cela fait désormais 8 matchs sans succès en championnat et un seul point pris sur cette période. Le club s’enfonce toujours un peu plus au classement et n’est pas loin de toucher le fond. Avec sa victoire sur Amiens hier (3-0), Martigues est toujours lanterne rouge mais désormais à égalité de points avec Caen, 17e, et 15 points chacun. Ajaccio, vainqueur à Rodez (2-1) ce vendredi soir, 16e et barragiste, possède maintenant six points d’avance, comme l’ESTAC, premier non-relégable. Le fossé se creuse avec les concurrents directs. L’ACA et avant lui Clermont ont d’ailleurs triomphé des Normands ces dernières semaines.

Des supporters descendus sur la pelouse après la rencontre

Preuve que cette nouvelle déconvenue a échauffé les esprits les plus sanguins en tribunes. Après le coup de sifflet final, une vingtaine de supporters sont descendus sur la pelouse. Les joueurs venaient de rentrer aux vestiaires. «Nos supporters ne sont pas méchants, ils aiment beaucoup le club, savent parler avec les joueurs, même quand ils sont en colère. On doit leur montrer du respect, ils sont une partie fondamentale du club, relatait Baltazar. On est dans une situation tellement difficile, que si on ne fait pas attention à tous les détails, si l’on ne donne pas l’attention nécessaire à nos supporters qui sont vraiment frustrés, le club peut dégringoler. On doit être ensemble et montrer du respect à nos supporters à la fin du match.»

Plus que jamais le spectre d’une nouvelle relégation, en National cette fois, est bien présent, alors que les ambitions étaient de jouer le haut de tableau avec la venue de Kylian Mbappé. Devenu actionnaire du club par le biais de son fonds d’investissement Coalition Capital, le Madrilène a déjà subi les foudres des supporters au début du mois. Ils lui reprochaient les prises de décision de la direction qu’il a mise en place, notamment le licenciement de Nicolas Seube, légende caennaise. Le problème vient aussi d’un vestiaire trop gentil au goût de Yann M’Vila, réapparu sur la feuille de match pour la première fois depuis octobre mais sans entrer. «Le réel problème ce sont les joueurs, il est temps de se dire les vérités» affirme le taulier qui refuse de se faire opérer pour être disponible. Le match à Troyes samedi prochain prend déjà des airs de petite finale en vue du maintien.