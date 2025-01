Ligue 2 : Metz prend la tête, Guingamp enchaîne, Martigues se reprend

Ce vendredi soir, la 20e journée de Ligue 2 débutait avec de belles affiches pour faire bouger le classement. Le FC Metz a réalisé la meilleure opération de la soirée en prenant provisoirement la tête du classement grâce à des réalisations de Diallo, Sabaly et Asoro (3-0, 42e, 56e, 90e+3). Dans l’attente du résultat de Lorient, qui recevra Clermont ce samedi. Et juste derrière, Guingamp s’est hissé sur le podium après sa victoire contre Caen (1-0), qui est toujours en pleine crise et frôle avec la place de lanterne rouge.

Car derrière les Normands, Martigues a réalisé une superbe opération en s’imposant largement contre Amiens (10e) et revient à égalité de points avec le SM Caen (3-0). Dans les autres résultats de la soirée, Pau (8e) a concédé le nul contre Bastia (10e) dans les derniers instants, alors qu’Ajaccio (16e) est proche de sortir de la zone rouge grâce à son succès à Rodez (13e). Car devant eux, Troyes (17e) a concédé le nul contre Laval, qui revient dans le top 5.