Álvaro Arbeloa est nommé entraîneur du Real Madrid Castilla

Hier, le Real Madrid a officialisé le départ de Raul, qui dirigeait le Castilla. Pour le remplacer, c’est un autre ancien de la maison blanche qui a été nommé ce mercredi. Les Merengues ont annoncé la nouvelle via un communiqué de presse officiel.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid CF annonce qu’Álvaro Arbeloa sera l’entraîneur de la Castilla à partir de la saison 2025-2026. Arbeloa est une légende du Real Madrid et du football espagnol, et l’un des jeunes joueurs les plus emblématiques de notre club». Une nouvelle ère s’ouvre à Madrid.