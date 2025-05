Le Paris FC pense à Matthis Abline

Le Paris FC est officiellement en Ligue 1. Et forcément, le club francilien sera attendu la saison prochaine. Le projet de Red Bull et la famille Arnault sera scruté avec grand intérêt et le mercato d’été sera décisif. Dans ce sens, la direction parisienne a déjà commencé à avancer sur plusieurs dossiers. Au milieu de terrain, nous vous révélions qu’Idrissa Gana Gueye était pisté.

Pour le poste d’attaquant, selon nos indiscrétions, en plus de la piste menant à Promise David, le Paris FC a pris des renseignements sur Matthis Abline ces dernières heures comme l’a d’ailleurs confirmé RMC. L’attaquant nantais a réalisé une belle saison cette année avec 11 buts en 36 matches. Un profil très intéressant qui confirme que le Paris FC a des idées pour se renforcer la saison prochaine. Reste à savoir si cette piste aboutira désormais.