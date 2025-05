Le Real Madrid et Xabi Alonso préparent une révolution secrète…

Xabi Alonso incarne la nouvelle ère qui va démarrer du côté du Santiago Bernabéu. L’arrivée de l’ancien milieu de terrain basque sur le banc de touche du Real Madrid suscite énormément d’espoir et d’attentes, et la direction merengue a l’intention de mettre la main à la poche pour renforcer l’effectif. Dean Huijsen est déjà arrivé, Trent Alexander-Arnold sera bientôt officialisé et des joueurs comme Alvaro Carreras et Nico Paz sont en passe de débarquer. Une grosse révolution donc, jugée nécessaire après cette saison 2024/2025 particulièrement décevante.

Mais les décideurs madrilènes le savent, il n’y a pas que dans le groupe à disposition de Xabi Alonso qu’il va falloir faire des travaux. D’autres secteurs du club risquent d’être objet de gros chantier. Relevo indique que le club veut prendre des mesures pour faire face à l’épidémie de blessures qui a touché le club cette saison. Il y a notamment eu six blessures musculaires dans l’effectif au mois de mai, et en octobre, sept joueurs merengues étaient tombés. Une saison marquée par les pépins physiques qui a forcément porté préjudice à Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid est très inquiet

Selon le média, il va y avoir des changements. Le Real Madrid pense ainsi à faire venir de nouveaux professionnels pour tous les postes qui concernent la santé des joueurs, comme ceux de préparateur physique ou de nutritionniste. Clairement, la direction du Real Madrid est inquiète et tous ces pépins physiques leur causent peut-être même plus de maux de tête que le côté purement sportif et le mercato. Elle estime que tous les différents services qui sont prêtés aux joueurs, des programmes de musculation jusqu’aux plans d’alimentation, sont loin d’être au niveau.

Certaines tensions au sein de ces départements du club ont provoqué des départs ces derniers mois, et c’est aussi, en partie, pour ça que les joueurs sont plus fragiles qu’avant. Des recrues sont donc attendues. Il y a quelques mois, la presse espagnole expliquait aussi que les joueurs étaient mécontents de l’état des pelouses des terrains d’entraînement de Valdebebas, mais aussi de celle du Santiago Bernabéu, et que c’était une des raisons pour lesquelles les Merengues se blessaient autant. Vous l’aurez compris, si vous êtes préparateur physique, nutritionniste ou jardinier, vous pouvez déposer votre CV au Real !