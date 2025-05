L’AS Monaco piste un attaquant inattendu

Après avoir bouclé l’arrivée d’Eric Dier, en fin de contrat au Bayern Munich, le club de la Principauté s’active sur d’autres dossiers chauds. Le plus brûlant de tous étant celui concernant Ansu Fati. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du stade Louis II sont en discussions avancées avec le FC Barcelone pour obtenir le prêt de son joueur. Ce dernier, qui veut se relancer, est d’ailleurs emballé par le projet de l’ASM. Un club qui veut aussi mettre la main sur un gardien cet été. Pour ce poste ô combien important, les Monégasques ont coché le nom de l’expérimenté David De Gea. Selon nos informations, son profil plaît beaucoup au club de Ligue 1, qui veut un taulier à ce poste notamment pour bien figurer en Ligue des Champions. Bien lancé avant même l’ouverture du mercato, Monaco explore aussi des pistes moins connues que celles énoncées auparavant. En effet, AS révéle ce jeudi que l’écurie princière en pince sérieusement pour Christian Kofane.

La suite après cette publicité

Un nom qui ne vous dit peut-être rien.Mais cet attaquant camerounais de 18 ans fait le bonheur d’Albacete en Espagne. Là-bas, il a 8 buts et délivré 1 assist en 19 apparitions cette saison. Prometteur, il a tapé dans l’œil de plusieurs écuries, dont Monaco. AS ajoute que le Betis, Séville ainsi que le Bayer Leverkusen et d’autres écuries dont les noms n’ont pas filtré sont également sur le coup. Il faut préciser qu’il dispose d’une clause libératoire de 5 M€. Ce qui a mis en état d’alerte ses prétendants. Si le club monégasque est sur le coup, il va devoir se dépêcher car certains médias africains indiquent que le joueur devrait rejoindre Leverkusen.