Euro 2024 : le XI type des huitièmes de finale

On aurait pu perdre 3 ou 4 épouvantails sur la route. Finalement, seule la sélection tenante du titre, l’Italie, a vu le ciel allemand lui tomber sur la tête, en plus des trombes d’eau. Au total, ce sont 19 buts qui ont été inscrits lors de ces 1/8es de finale d’Euro 2024, soit 10 de moins qu’en 2021 au même stade. Des matches très fermés, donc, et au cours desquels les gardiens auront détenu une large partie de la réussite de leur équipe entre les mains. À l’heure de faire les comptes, difficile de n’en retenir qu’un pour notre onze type, mais le Portugais Diogo Costa méritait tout de même nos honneurs. Infranchissable, le gardien de Porto a maintenu son équipe à flot face au Slovène Sesko en fin de match, avant de faire voler le contexte piégeux des tirs au but en éclats avec trois arrêts. Mention spéciale, tout de même, à Mike Maignan, Manuel Neuer ou encore Mert Gunok.

Souvent pointé du doigt depuis ses débuts en Bleus, Jules Koundé a su se racheter une conduite en ce début d’Euro. Le joueur du Barça a livré un duel de tous les instants à Jérémy Doku, et se place logiquement comme le titulaire de notre onze au poste de latéral droit. William Saliba, lui, a écœuré Romelu Lukaku, et est associé au Turc Merih Demiral, auteur d’une prestation historique face à l’Autriche hier soir. Grâce à son doublé, l’ancien Turinois est en effet devenu le deuxième défenseur européen, après Lilian Thuram en 1998, à réaliser une telle performance dans une phase à élimination directe d’un tournoi majeur. Pour compléter cette défense à 4, c’est David Raum qui a été choisi par la Rédaction Foot Mercato. Préféré à Mittelstadt contre le Danemark, le latéral gauche de Leipzig a rendu une copie sans bavure, et c’est d’ailleurs son centre qui provoque le penalty transformé par Havertz en première période.

Bellingham, toujours en embuscade

Déroutant cette saison avec Leverkusen, Granit Xhaka est reparti sur des bases aussi affamées avec sa sélection, et a maîtrisé toutes les ficelles face à l’Italie au milieu de terrain. S’il a, par son positionnement, permis à Freuler de briller, l’ancien Gunner ne s’est pas effacé sur le plan offensif, puisqu’il est impliqué sur le deuxième but de Vargas. Avec l’Espagne, Rodri a lui aussi été au carrefour de toutes les influences. Toujours juste, le milieu de terrain de Manchester City a levé les doutes espagnols en égalisant d’une superbe frappe du pied gauche avant la mi-temps. Tout comme Jude Bellingham, coutumier des buts dans le money-time. Relativement discret face à la Slovaquie, le Madrilène a surgi à la 95e minute pour égaliser d’un exceptionnel retourné acrobatique. Un but capital, qui lui vaut logiquement une place dans notre onze type.

Déséquilibrant, intenable et décisif, le Suisse Ruben Vargas s’adjuge son rond de serviette dans le onze. Le joueur d’Augsbourg a d’abord été passeur décisif pour Freuler, avant d’éteindre les espoirs de Gianluigi Donnarumma et de l’Italie d’une sublime frappe en lucarne. Il est notre ailier droit. En pointe, c’est Cody Gakpo qui est choisi. Après une Coupe du Monde 2022 déjà renversante avec les Pays-Bas (5 matches, 3 buts), le joueur de Liverpool est reparti pour sortir un Euro majuscule. Auteur de son 3e but du tournoi face à la Roumanie, l’attaquant de 25 ans s’est ensuite mué en passeur décisif pour Malen. « Le joueur le plus important » de la sélection, comme l’a affirmé son sélectionneur Ronald Koeman après la rencontre. Enfin, LA révélation de cet Euro 2024, Nico Williams, confirme une fois de plus qu’il ne devrait pas faire de vieux os au Pays Basque. Le joueur de Bilbao a dégoûté les Géorgiens avec une passe décisive pour Rodri, puis un superbe but en solitaire après une accélération effrénée. Joshua Kimmich est prévenu : il devra avoir les reins solides en quart de finale.