L’OL concurrencé en Ligue 1 pour Dodi Lukébakio

Comme révélé plus tôt dans la journée, Dodi Lukébakio est sur les tablettes de l’OL. Mais alors que la presse allemande parlait d’un potentiel prêt payant à 1 M€ pour attirer le polyvalent attaquant belge dans la cité rhodanienne, les conditions liées au deal seraient différentes. Selon nos informations, le Hertha Berlin, relégué en deuxième division, souhaite un transfert sec à hauteur d’une dizaine de millions d’euros.

Ce n’est évidemment plus la même histoire pour Lyon qui souhaite ardemment recruter l’international belge aux 8 sélections qui était titulaire avec les Diables Rouges face à l’Autriche le week-end dernier (1-1). Autre élément qui complexifie le dossier pour le club de John Textor, la forte concurrence pour recruter le très polyvalent attaquant du Hertha, auteur de 12 réalisations et 5 passes décisives en 33 rencontres disputées toutes compétitions confondues. L’Inter Milan et Villarreal sont sur le dossier de même qu’un club de Ligue 1 dont le nom n’a pas fuité. Qu’on se le dise, pour attirer Dodi Lukébakio dans ses filets, l’OL va devoir sortir le grand jeu… mais en a-t-il les moyens. À suivre.

