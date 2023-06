Mercato : l’OL est passé à l’action pour renforcer son attaque

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais s’agite fortement en coulisses. Depuis la prise de contrôle totale de John Textor, le club rhodanien a commencé par réorganiser son organigramme. Concernant le recrutement, l’ancien Marseillais Matthieu Louis-Jean a remplacé un Bruno Cheyrou parti occuper une fonction au sein de la holding Eagle. Fraîchement arrivé, MLJ va pouvoir lancer son mercato.

Car pour le moment, les principales nouvelles du marché concernant l’OL évoquent surtout des départs. Ceux de Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Julian Pollersbeck, et les intérêts du RB Leipzig pour Castello Lukeba et du duo Borussia Dortmund-Tottenham pour Maxence Caqueret. Mais que les fans lyonnais se rassurent, leur club de cœur compte bien se renforcer.

L’OL propose un prêt payant

Bild révèle par exemple que les Gones ont ciblé un certain Dodi Lukebakio pour étoffer son secteur offensif. Une information que nous sommes d’ailleurs en mesure de vous confirmer. Âgé de 25 ans, l’attaquant belge évolue au Hertha Berlin depuis 2019. Auteur de 12 buts et de 5 passes décisives en 33 matches (toutes compétitions confondues) cette saison, le natif d’Asse a été le meilleur élément d’une formation lanterne rouge de Bundesliga et donc reléguée en deuxième division.

Déjà passé en Ligue 1 du côté de Toulouse en 2017, Lukebakio avait également été courtisé par Lille en 2021. Pisté par l’OL depuis l’hiver dernier, le Belge peut évoluer aussi bien sur l’aile droite qu’en position d’avant-centre. Un dossier qui s’annonce d’ores et déjà très compliqué à boucler pour le club rhodanien comme nous l’a indiqué une source proche du joueur. Le quotidien allemand conclut en indiquant que les Gones ont fait une offre de prêt en échange de 1 M€. Mais le Hertha a besoin de liquidités. Également dans le viseur de l’Inter, Villarreal et de Fribourg, Lukebakio est estimé au moins à 10 M€ par son club.