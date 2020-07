Vente OM : la banque choisie par Ajroudi est connue !

Cela faisait un petit moment qu'on n’avait pas entendu parler du tandem Mourad Boudjellal-Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, depuis les déclarations de Mourad Boudjellal, l'ancien patron du Rugby Club de Toulon (RCT) et celles à l'AFP de l'homme d'affaires franco-tunisien, le silence était de mise et on ne savait pas vraiment où on en était. Il faut dire que les deux acteurs de cette volonté de racheter l'Olympique de Marseille n'avaient pas été clairs.

La suite après cette publicité

Tout d'abord, l'ancien triple champion d'Europe de Rugby évoquait une offre bientôt déposée avant d'évoquer une lettre d'intention. Ajroudi, lui, avait annoncé être en discussion avec Frank McCourt et que les négociations étaient sur de bons rails. Finalement, ce mardi soir, on en sait un tout petit peu plus puisqu'on connaît le nom de la banque d'affaires qui est chargée par le duo susmentionné de négocier le rachat du club phocéen.

Selon les informations de l'AFP, c'est la banque d'affaires française Wingate, qui a été chargée de cette opération. Wingate est une banque d'affaires dédiée aux PME et qui est chargée d' « accompagner les histoires d’entrepreneurs dans la durée, dans les succès comme dans les difficultés » si on en croit le média spécialisé Challenges. Le média précise aussi qu'une importante banque d'affaires internationale travaille également sur ce projet. Il reste maintenant à connaître les intentions de Frank McCourt, qui a répété à plusieurs reprises que l'OM n'était pas à vendre...