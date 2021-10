RB Salzbourg : Karim Adeyemi répond à ses prestigieux prétendants

La suite après cette publicité

12 buts et 2 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues, Karim Adeyemi est en feu depuis le début de la saison. Le très jeune (19 ans) attaquant allemand a encore frappé en Ligue des Champions lors de la victoire du RB Salzbourg contre Wolfsbourg en ouvrant le score (victoire autrichienne 3-1). Forcément ses performances attirent l'œil de plus grandes équipes comme le Borussia Dortmund ou encore le RB Leipzig.

Ces deux clubs de Bundesliga ne sont pas seuls car d'après Sky Sport en Allemagne, le Real Madrid et l'Atlético sont très intéressés, tout comme l'Inter et surtout le Bayern Munich où Adeyemi a été en partie formé. Mais pas question d'un départ cet hiver car le joueur souhaite terminer la saison avec Salzbourg. «Je suis très détendu à ce sujet, je suis concentré à ce qu'il se passe ici. Bien sûr, je suis honoré mais rien de plus. Je veux arriver en huitièmes de finale avec Salzbourg avant de viser plus loin», a-t-il assuré.