Real Madrid : le message de Zidane à Kylian Mbappé

Hier, Kylian Mbappé a livré ses états d'âmes au sujet des critiques dont il fait l'objet lors d'un entretien accordé à RTL. « Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Au bout d'un moment, ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que ce serait ce contexte-là. On verra par la suite ».

Des déclarations qui ont fait grand bruit. En conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a été invité à s'exprimer sur le sujet. «Vous êtes plus fort quand ils vous critiquent, vraiment. Je pense que pour tous les joueurs il y aura toujours des critiques. Ils diront toujours des choses merveilleuses quand ils font quelque chose de bien et de mauvaises choses quand ils ne vont pas bien. Ici nous le savons bien». Mbappé, courtisé par les Merengues, est prévenu !