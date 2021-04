OL : les terribles révélations de Bruno Guimaraes

On le sait, les performances d'un joueur peuvent souvent être influencées par bon nombre de problématiques extérieures au terrain. Soucis de blessures, problèmes dans la vie privée, relations froides avec des coéquipiers et/ou le coach, et bien d'autres éléments. Pour revenir sur ce premier point, nombreux sont les joueurs à jouer sous infiltration, surtout depuis la reprise après les premiers mois de pandémie, où les clubs font face à un calendrier et un rythme infernal. Et ça, Bruno Guimaraes le sait bien. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il a dévoilé avoir vécu des moments très compliqués en fin de saison dernière.

La suite après cette publicité

« C'est la première fois que je le dis. J'ai joué blessé pendant quatre ou cinq mois. J'ai eu une forte inflammation. Je suis presque entré en dépression. J'ai passé des moments vraiment difficiles », a-t-il confié, alors que l'Olympique Lyonnais ni le principal concerné n'avaient jamais communiqué à ce sujet à l'époque. En fin de saison dernière, alors que l'OL était arrivé jusqu'en demi-finales de la compétition avant de sortir face au Bayern, le milieu de terrain brésilien a donc dû jouer avec des douleurs terribles.

Il a vécu l'enfer

« J'ai dû passer quatre ou cinq mois à m'entraîner et à prendre des médicaments, faire des infiltrations. J'ai perdu 5 centimètres de masse musculaire sur l'une de mes jambes. J'ai fait des efforts pour jouer pour l'OL, pour jouer la Ligue des champions, alors que je n'étais pas vraiment en état de le faire. C'était un problème au genou. Je ne pouvais même pas jouer avec mon chien, ni même monter des escaliers sans que cela me fasse mal. C'était un moment difficile pour moi. Je pensais que cette douleur ne passerait jamais », a ainsi ajouté l'ancien de l'Athletico Paranaense.

On rappelle qu'il avait disputé 90 minutes au retour des huitièmes face à la Juventus, avant d'en disputer 70 en quarts contre Manchester City. Face au Bayern Munich, il avait démarré la rencontre avant d'être remplacé à la pause. Désormais, le joueur va bien mieux et reste sur un mois d'avril convaincant, avec des prestations plus que satisfaisantes face à Lens et Angers. L'OL va avoir besoin de lui dans cette course au titre, ou, au moins, cette course à la troisième place qualificative pour la Ligue des Champions.