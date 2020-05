Le FC Barcelone commence à craindre le PSG dans le dossier Lautaro Martinez

Si ça ne dépendait que du Barça et de Lautaro Martinez, l'attaquant argentin serait probablement déjà blaugrana. Depuis des semaines déjà, les médias espagnols et italiens affirment que la direction du leader de la Liga souhaite l'attirer dans ses rangs, et dans le même temps, l'attaquant intériste serait particulièrement sensibles aux sirènes catalanes. Un coup de fil de Lionel Messi aurait même déjà convaincu l'ancien du Racing de rejoindre le Camp Nou cet été. Mais dans ce dossier, l'Inter a logiquement son mot à dire.

La suite après cette publicité

La clause libératoire du joueur de 22 ans sera de 111 millions d'euros lors des deux premières semaines. Un montant trop conséquent pour le FC Barcelone, en difficulté financière, et il faudra donc négocier avec les Lombards. Des joueurs pourraient être inclus dans l'opération, à l'image d'Arturo Vidal, alors que la presse italienne expliquait ce matin qu'une offre de 80 millions d'euros a déjà été refusée par les Milanais. Une décision définitive concernant l'avenir du joueur sera prise dans les 10 prochains jours, toujours selon les informations en provenance de l'autre côté des Alpes.

Le Barça sait qu'il ne pourra pas rivaliser

Et voilà que les informations publiées par ESPN ce mardi risquent de faire trembler les supporters barcelonais. Selon le média, le FC Barcelone pense que l'apparition d'autres gros clubs dans ce dossier risque de faire monter les enchères. Des membres de la direction catalane estiment ainsi que d'autres clubs sont sur les traces de l'Argentin, dont le Paris Saint-Germain.

Selon la publication, le PSG va bien perdre Edinson Cavani et un achat de Mauro Icardi serait peu probable. Ayant besoin de liquidités, le club italien pourrait donc être forcé de vendre Lautaro Martinez, et le PSG serait une destination possible. Une situation qui peut sembler un peu étrange, mais qui pourrait notamment s'expliquer par le fait que l'agent et compagne du joueur Wanda Nara continue d'entretenir le flou autour de l'avenir du joueur, alors que les pistes Naples et Juventus reviennent avec de plus en plus d'insistance en Italie. Le média précise tout de même que la priorité de l'Argentin reste de rejoindre Barcelone. Affaire à suivre...