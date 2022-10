Youth League : le PSG chute face à Benfica

Dominant Benfica la semaine dernière, le Paris Saint-Germain avait pris la tête du groupe H en Youth League. Et alors que la Juventus a battu le Maccabi Haifa (3-1) et est revenue à deux longueurs des Franciliens, ces derniers recevaient Benfica. Les Portugais ont rapidement été menés sur une réalisation d'Ilyes Housni (3e), mais ils sont revenus et ont inversé la tendance avec un doublé de Luis Semedo (14e et 45e +1 sp) ainsi qu'une réalisation de Diego Moreira (39e).

Un temps faible en fin de période pour les Parisiens qui a fait la différence. Réduisant l'écart en fin de match via Ilyes Housni auteur d'un doublé suite à un bon ballon d'Ayman Kari (86e), le PSG s'incline 3-2. Le club de la capitale reste en tête du groupe à deux journées de la fin, mais compte seulement deux points d'avance sur la Juventus et cinq sur Benfica.