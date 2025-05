National : Stéphane Moulin va retrouver un banc

Après deux années de césure, l’heure est au retour aux affaires pour Stéphane Moulin. Coach iconique de l’Angers SCO, il n’avait pas repris de banc depuis son départ du Stade Malherbe de Caen il y a deux saisons. Selon L’Équipe, il serait tout proche de rejoindre Valenciennes, qui s’est séparé de son entraîneur Vincent Hognon ce lundi soir.

Stéphane Moulin rejoindrait donc un projet ambitieux en National, Valenciennes disposant d’un des plus gros budgets de troisième division, et ayant pour objectif de remonter en Ligue 2 le plus vite possible. Toujours selon L’Équipe, l’officialisation de sa nomination devrait intervenir dans la semaine.