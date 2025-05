Pourquoi l’Inter Milan peut tout perdre

En janvier, l’Inter Milan était en course pour un épatant quadruplé, mais elle a perdu la Supercoupe d’Italie contre l’AC Milan. En avril, elle était toujours en piste pour un incroyable triplé, mais elle a échoué face au même adversaire en demi-finale de Coupe d’Italie. La voilà désormais plus dans la crainte de lui voir échapper le titre national, puisque le Napoli a un point d’avance à une journée de la fin, que dans la perspective réjouissante de réaliser un doublé Serie A-Ligue des Champions.

Clairement, l’heure n’est pas à l’optimisme du côté de l’Inter Milan. La tournure des événements en championnat, avec l’égalisation tardive de la Lazio le week-end dernier alors que les Nerazzurri pensaient reprendre la tête, a mis un coup au moral des Intéristes. La publication d’une info sur le possible départ de Simone Inzaghi dans la foulée de la finale de Ligue des Champions ajoute au flou général. Preuve que les choses ne tournent pas rond en ce moment, La Gazzetta dello Sport a publié un papier listant les erreurs commises par le club lombard cette saison pour expliquer la situation actuelle. Plutôt bizarre pour une équipe qualifiée en finale de Ligue des Champions et finalement toujours en course pour le titre à une journée de la fin.

Les carences d’une équipe qui en voulait trop

« L’ambition s’est transformée en arrogance », tacle ainsi le quotidien au papier rose, en expliquant que l’Inter a eu les yeux plus gros que le ventre en chassant tous les trophées disponibles cette saison. Et ce alors qu’elle n’a pas affiché la même solidité, notamment sur le plan défensif. De trop nombreux matches ont été perdus sur le fil. Dans la dernière demi-heure, il a perdu 15 points et n’en a gagné que 8. Et le club comptait 15 points de plus à pareille époque la saison passée. Simone Inzaghi n’est pas épargné à l’heure de désigner les coupables. Il lui était précédemment reproché de ne pas assez faire tourner son effectif, et aujourd’hui c’est l’inverse. Il ne s’est pas assez appuyé sur ses cadres à des moments décisifs selon le journal italien.

D’autant plus que les remplaçants désignés n’ont pas tous été à la hauteur, notamment Asllani, Taremi, Arnautovic et Joaquin Correa (pas vraiment une surprise pour ceux qui l’avaient vu évoluer à l’OM la saison passée). « L’Inter entre en crise si Dumfries, Calhanoglu, Lautaro et Thuram manquent : la qualité baisse, les solutions se réduisent. Et c’est là qu’interviennent les responsabilités du club », écrit La Gazzetta dello Sport. En effet, la direction sportive du club est jugée coupable de ne pas avoir investi suffisamment en janvier, alors que l’Inter avait fini dans le top 8 de la Ligue des Champions et était qualifiée dans toutes les compétitions. Vendredi, elle saura à quelle place elle termine le championnat après la dernière journée de championnat. Et dans 11 jours, elle saura si elle termine la saison bredouille, sans le moindre titre.