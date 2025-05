Ajax : Erik ten Hag favori pour remplacer Farioli

Exténué après avoir vécu une saison 2024/2025 marquée par l’incroyable perte du titre en Eredivisie, Francesco Farioli a décidé de démissionner de son poste d’entraîneur de l’Ajax Amsterdam. L’Italien n’a aucun regret puisqu’il a avancé de gros différends avec sa direction. Pour le remplacer, deux noms sont déjà cités par le Telegraaf.

Le grand favori est un ancien de la maison puisqu’il s’agit d’Erik ten Hag (55 ans). Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, le Batave a l’avantage d’être immédiatement disponible et de bien connaître le club qu’il a dirigé entre 2017 et 2022. L’autre candidat au poste est le jeune Paul Simonis. Âgé de 40 ans, ce dernier est le coach de Go Ahead Eagles, septième du classement.