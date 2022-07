Le RC Lens s'offre Loïs Openda

Le Racing Club de Lens continue d'être actif dans ce marché des transferts. En effet, les Sang et Or viennent d'officialiser leur sixième recrue estivale, en la personne de Loïs Openda. Le néo-international belge s'engage chez les pensionnaires de Bollaert pour les cinq prochaines saisons et vient remplacer numériquement Arnaud Kalimuendo, de retour au PSG après deux saisons passées en prêt à Lens. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais il s'agit d'une grosse opération réalisée par le club artois.

«Il y a toujours eu beaucoup de confiance mutuelle dans les échanges ce qui est un élément déterminant. Attirer un attaquant qui vient de finir deuxième meilleur buteur en Eredivisie et qui est international d’une sélection majeure de la scène internationale est une grande satisfaction, bienvenue en Sang et Or Loïs !», à a déclaré le directeur général lensois Arnaud Pouille dans le communiqué.