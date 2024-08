Nicolas Cozza revient en prêt à Nantes

Un renfort de plus pour le FC Nantes. Quelques heures après avoir bouclé l’arrivée de Jean-Philippe Gbamin, libre depuis son départ de Dunkerque (L2), les Canaris sont parvenus à s’attacher à nouveau les services de Nicolas Cozza. Prêté par Wolfsburg lors des six derniers mois, le défenseur de 25 ans n’entrait pas dans les plans des Loups pour la saison à venir et a donc accepté de prolonger le plaisir avec les pensionnaires de la Beaujoire, actuels 4es de Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Je suis heureux et content, prêt à démarrer la saison. Même si elle a déjà commencé, je suis prêt physiquement. J’ai fait une grosse préparation. Il n’y a plus qu’à jouer», a exprimé l’ancien Montpelliérain sur le site officiel du FCN.