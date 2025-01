Red Bull : Jürgen Klopp va avoir une curieuse mission

Jürgen Klopp a officiellement pris ses fonctions au sein du réseau Red Bull aujourd’hui en tant que directeur mondial du football et il aura plusieurs tâches dont certaines assez particulières et inattendues. Helmut Marko, conseiller de l’écurie autrichienne de Formule 1 Red Bull, a décrit le technicien comme «un grand motivateur» et a exprimé son désir de l’intégrer dans l’écurie de course d’ici à 2025 : «J’aimerais qu’il soit impliqué dans les pilotes. Son expérience et son leadership pourraient être fondamentaux», a-t-il déclaré sur RTL/ntv, une chaîne de télévision allemande.

A 57 ans, Klopp, qui a remporté huit titres à Liverpool, travaillera surtout pour les clubs de football du RB Leipzig, RB Salzbourg ou encore RB Bragantino au Brésil. Bien que son rôle sera en lien le secteur foot de la marque de boisson énergisante, Helmut Marko espère que l’ancien coach de Dortmund transcenderait la discipline et partagerait son temps avec le sport automobile : «Je ne sais pas comment il va combiner tout, avec les différents continents et engagements, mais l’avoir dans l’organisation est une décision fantastique».