L'UEFA gagne une bataille contre la Super League

L'UEFA a obtenu gain de cause. En conflit avec plusieurs clubs (le Real, le Barça et la Juve) souhaitant lancer la très débattue Super League, l'instance dirigeante européenne a vu l'avocat général de la Cour de justice européenne lui donner raison dans cette affaire. Une décision dont se félicite l'UEFA, une bataille gagnée dans sa « mission de gouverner le football européen, de protéger la pyramide et de développer le jeu partout en Europe. » Pour résumer, la Cour considère les lois édictées par la FIFA et l'UEFA comme conformes au droit européen, établissant que la création d'une nouvelle compétition devait être soumise à l'approbation des deux instances - qui s'y refusent.

Des sanctions pourraient même être infligées aux clubs qui refuseraient de reconnaitre le bien-fondé de leur législation. « L'UEFA accueille chaleureusement l'avis sans équivoque d'aujourd'hui recommandant une décision de la CJUE à l'appui de notre mission centrale de gouverner le football européen, de protéger la pyramide et de développer le jeu à travers l'Europe », s'est notamment exprimé l'UEFA dans un communiqué.