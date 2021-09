Jonathan Tah prolonge avec le Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen a annoncé la prolongation de deux ans de Jonathan Tah (25 ans) ce mardi par le biais d'un communiqué. Le défenseur central aux 13 sélections avec la Nationalmannschaft, qui a défendu les couleurs du club allemand à 223 reprises depuis ses débuts en professionnel en 2015, possède désormais un bail expirant en juin 2025 avec le Bayer.

La suite après cette publicité

«Je me sens vraiment bien dans ce club. Quand je suis arrivé à Leverkusen en 2015 en tant que très jeune joueur, j'avais les meilleures conditions pour m'épanouir et devenir le professionnel que je suis aujourd'hui. J'ai pu jouer au niveau international avec le Bayer 04 au début de ma carrière et c'est ainsi que j'ai trouvé ma place en équipe nationale», a dans un premier temps expliqué Tah, avant de se montrer optimiste pour l'avenir. «Nous avons toujours eu de bons joueurs. Mais en ce moment, j'ai le sentiment que quelque chose de spécial est en train d'émerger à Leverkusen. Je crois en cette équipe, en ce club, et je vois une opportunité pour nous de réaliser quelque chose d'extraordinaire.»