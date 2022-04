Newcastle lorgne un ancien attaquant de Liverpool

Retour à l'envoyeur ? Selon les informations de Goal, l'attaquant Taiwo Awoniyi (24 ans) est dans le viseur de Newcastle, mais aussi de West Ham et de Southampton. L'actuel buteur de l'Union Berlin, auteur de 17 buts et 4 passes décisives depuis le début de l'exercice 2021-2022, serait enclin à retrouver l'Angleterre, afin d'y prouver sa réelle valeur et de parvenir à s'y imposer. Car l'international nigérian (3 capes, 1 but) a définitivement quitté le Royaume de Sa Majesté et Liverpool, qu'il avait rejoint en 2015 à l'âge de 18 ans, l'été dernier.

Déjà prêté au club de la capitale allemande l'an passé, il avait convaincu l'Union de s'attacher ses services en échange de 6,5 M€. Taiwo Awoniyi avait, entre temps, enchaîné les prêts loin d'Anfield, que ce soit aux Pays-Bas (Nijmegen), en Belgique (Mouscron, La Gantoise) ou en Allemagne (Mayence et Berlin donc). Il n'a jamais porté le maillot des Reds en compétition officielle. Reste à savoir s'il est prêt à briser le plafond de verre dès le prochain mercato estival. Les trois intéressés outre-Manche seraient en tout cas prêts à payer 30 M€ pour le recruter, ce qui ferait de lui la vente la plus chère de l'histoire de l'Union Berlin (6,5 M€ pour le transfert de Robert Andrich à l'été 2021 au Bayer Leverkusen).