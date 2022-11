CdM 2022, France : l'hommage d'Antoine Griezmann à Lucas Hernandez

La suite après cette publicité

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en début de rencontre face à l'Australie (4-1), Lucas Hernandez est forfait pour de nombreux mois. Une blessure terrible à laquelle a souhaité réagir Antoine Griezmann, son coéquipier et ami.

« C'est un coup dur, une perte difficile. On sait que c'est un joueur très important sur et en dehors du terrain. C'est un gars qui sourit tout le temps et qui est toujours de bonne humeur. C'est dur, on jouera pour lui les prochains matchs », a ainsi réagit le numéro 7 tricolore.