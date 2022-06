Florentino Pérez s'en prend à Javier Tebas

Présent sur le plateau de la célèbre émission espagnole, El Chiringuito, Florentino Pérez, le président emblématique du Real Madrid, a évoqué de nombreux sujets, notamment la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Il a également profité de l'occasion pour adresser une pique au président de La Liga, Javier Tebas.

La suite après cette publicité

«Javier Tebas ne soutient certainement pas le Real Madrid, je ne me sens pas soutenu par Tebas, je me sens lésé, nous avons aussi un procès à cause d'un accord de LaLiga qui selon nous est illégal. C'est illégal, c'est sûr. Elle enfreint un décret-loi, qui stipule que nous cédons les droits de télévision à LaLiga pour leur commercialisation, sur une base concurrentielle et pour trois ans. Et ce n'est pas le cas,» peut-on lire dans des propos retranscris par Marca.