Florentino Pérez règle publiquement ses comptes avec Kylian Mbappé !

Depuis que Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG, de nombreux supporters et même des journalistes merengues ont exprimé leur frustration, voire même leur rage, vis-à-vis de la vedette parisienne. Florentino Pérez lui en revanche ne s'était pas encore exprimé, publiquement du moins, sur cet échec. Il l'a fait dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'émission El Chiringuito de Jugones à la télévision espagnole. Et il n'a pas hésité à tacler le Français, expliquant au passage qu'il n'avait pas apprécié l'intervention d'Emmanuel Macron dans ce dossier.

« Son rêve était de jouer au Real Madrid, on a voulu le faire en août dernier mais ils ne l'ont pas laissé partir. Il a continué de dire qu'il voulait jouer au Real Madrid, et quinze jours avant, la situation a changé. D'un côté, à cause de la pression politique et d'autre de la pression financière. Il a senti un blocage et il a misé sur ce qui était le plus facile pour débloquer tout ça. Nous, ils nous ont dit qu'il avait changé. Et ça ne sert à rien de s'épancher dessus. Il n'a pas voulu assister à un acte de sponsoring avec sa sélection, moi ça m'a choqué, le foot est un sport collectif, personne ne peut être différent. Et une série de choses aussi, qu'on lui avait proposé d'être le leader de la gestion du club... On s'est dit "ça ce n'est pas le Mbappé qu'on voulait recruter, c'est un autre homme, il a dû changer de rêve". Il est très jeune, la pression nous touche tous, le président de la République l'a appelé, forcément ça touche un jeune. Même si ça n'a pas de sens que le président français l'appelle, car il y a d'autres clubs là-bas, le président doit vouloir qu'il s'épanouisse, mais il peut aussi le faire dans un autre club. Zidane est venu à Madrid, Benzema aussi est un grand joueur. Je ne sais pas pourquoi ces choses arrivent », a lancé le patron madrilène.

« Ce Mbappé, ce n'est pas mon Mbappé »

« Il change d'avis. Des choses lui ont été proposées, il a eu des pressions et c'est devenu un autre joueur. Il n'y a personne au-dessus du club au Real Madrid. C'est un grand joueur, il peut gagner plus que d'autres, mais c'est un sport collectif et nous avons des valeurs et des principes que nous ne pouvons pas changer. Je l'apprécie, il a fait un effort, et la pression l'a fait changer d'avis. Je pense que sa mère voulait qu'il aille au Real parce que c'était son rêve depuis tout petit, on m'a dit qu'elle était triste. [...] Le Mbappé qui devait venir, ce n'est pas ce Mbappé. Si c'est pour ça, je préfère qu'il reste à Paris. Moi je veux celui qui rêvait du Real. Ce Mbappé, ce n'est pas mon Mbappé qui ne veut pas faire un évènement publicitaire avec sa sélection. Ce n'est pas ce que je veux », a ajouté Florentino Pérez.

Puis il a conclu sur le moment où Mbappé a fait savoir qu'il ne viendrait pas : « il m'envoie un message, je lui réponds. J'ai bien vu que ce n'était plus le Mbappé que je voulais. Nous n'allons faire aucune concession qui puisse mettre en danger notre collectif. Ce n'est pas facile que le président t'appelle, la maire de Paris... Et ça c'est en France. Après au Qatar on te propose des choses qui te rendent un peu fou, une influence sur l'aspect sportif complètement démesurée pour un joueur... ». Vous l'aurez compris, Pérez l'a mauvaise pour trois grosses raisons : l'attitude de Kylian Mbappé, les pressions politiques et financières, ainsi que les pleins pouvoirs accordés au joueur pour prendre des décisions du côté de Paris...