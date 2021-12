Nice : Christophe Galtier ouvre la porte à un départ de Claude-Maurice

De retour sur les terrains après une longue blessure en mai dernier (fracture du péroné), Alexis Claude-Maurice doit maintenant faire face à une terrible concurrence qui l'oblige à s'asseoir sur le banc. Entré à six reprises depuis le début de saison, le milieu offensif de 23 ans a besoin de temps de jeu pour retrouver des sensations. Pour cela, un départ est possible dès cet hiver prévient son entraîneur, Christophe Galtier, dans les colonnes de Nice Matin.

La suite après cette publicité

«Il y a une forte concurrence à son poste. C'est difficile pour lui mais il ne renonce jamais, travaille beaucoup. J’ai discuté avec lui, il faut qu’on trouve une bonne solution pour tout le monde et qu’il montre son vrai niveau. Un prêt ? C’est possible. Il a tout mon respect mais il ne peut pas passer une saison entière avec aussi peu de temps de jeu. Il lui reste deux ans et demi de contrat, son histoire avec Nice n’est pas finie», assure le coach des Aiglons.