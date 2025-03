L’IFAB introduit une nouvelle règle dans le football !

Depuis quelques semaines, la FIFA met en place des chamboulements majeurs dans les règlements du football mondial. Après la nouvelle loi Wenger, qui déplace la position limite du hors-jeu au corps entier de l’attaquant et plus simplement à une partie de celui-ci, ce sont désormais les gardiens qui sont visés par le nouveau point de règlement. En effet, l’IFAB (International Football Association Board), chargé de régir les lois du jeu, a annoncé ce samedi que désormais, lorsqu’un gardien conservera la possession du ballon dans les mains plus de huit secondes, un corner sera donné à l’équipe adverse.

La suite après cette publicité

Une règle crée pour contrer le gain de temps excessif des gardiens de but… mais qui a en réalité toujours existé. Cependant, cette faute d’anti-jeu censée donner un coup-franc indirect à l’adversaire était trop peu sifflé par les arbitres. Parmi les autres points de règlement validés par la réunion de l’IFAB, on retrouve notamment la pose d’un micro près du dispositif VAR ou sur l’arbitre, qui permettra à celui-ci d’expliquer à voix haute le résultat d’une décision VAR, ou encore l’officialisation de la règle n’autorisant que le capitaine à s’exprimer auprès de l’arbitre, sous peine d’un carton jaune.