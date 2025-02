Real Madrid : Jude Bellingham risque une énorme sanction !

La bataille pour la Liga fait rage. Après sa nouvelle contre-performance samedi - un match nul 1-1 contre Osasuna - le Real Madrid a vu son avance fondre comme neige au soleil et le FC Barcelone pourrait s’emparer de la première place lundi, en cas de victoire face au Rayo Vallecano. Mais dans les médias madrilènes, on ne parle que d’une chose depuis hier…

L’expulsion de Jude Bellingham fait ainsi la une de tous les médias pro-Madrid, et l’arbitrage dont aurait été "victime" le Real Madrid fait encore parler. Déjà très agacés ces dernières semaines, au point où le Real Madrid a publié un communiqué officiel critiquant les arbitres de Liga, les Merengues sont plus remontés que jamais. Et ils risquent de l’être encore plus lorsque la sanction qui sera infligée à Jude Bellingham sera connue.

Une longue suspension ?

Effectivement, il faudra d’abord savoir ce qu’a réellement dit l’Anglais à l’arbitre. Sur les images diffusées par Movistar, il semble dire "fuck off" à l’arbitre, alors que dans son compte rendu du match, Juan Martínez Munuera indique que l’ancien du BVB lui a dit "fuck you". Même si les deux expressions veulent plus ou moins dire la même chose à quelques nuances près, la gravité de la sanction infligée par le Comité de Compétition de la Fédération dépendra de comment est interprété ce qu’a dit Bellingham, comme l’indique Marca.

Dans le cas où ses propos soient considérés comme un simple manque de respect à l’arbitre, Bellingham écoperait de deux matchs de suspension. Mais dans le cas où ce qu’a dit l’Anglais à l’arbitre soit vu comme de véritables insultes, il risque 4 à 12 rencontres de suspension. Rendez-vous en milieu de semaine pour en savoir plus, alors que la presse madrilène explique que le Real Madrid veut tenter de faire annuler ce carton rouge…