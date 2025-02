Liga : le Real Madrid accroché par Osasuna dans un match qui va faire polémique

La Liga était de retour ce samedi après-midi. Le Real Madrid se déplaçait au stade El Sadar pour affronter Osasuna lors de la 24e journée. Les Merengues, leaders du championnat, cherchaient à consolider leur position après une série de performances mitigées, incluant une défaite contre l’Espanyol et un match nul face à l’Atlético de Madrid. Quelques jours seulement après la victoire renversante face à Manchester City lors des barrages aller de Ligue des champions face à City, Carlo Ancelotti décidait aligner son duo offensif Kylian Mbappé et Vinícius Júnior. Rodrygo était laissé au repos permettant à Brahim Díaz de débuter alors qu’on retrouvait Camavinga au milieu et Tchouameni en défense.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Osasuna N D V N N Real Madrid V N V D V

Le match débutait très fort pour le Real Madrid avec un Vinicius Jr en jambes. Le Brésilien s’illustrait avec une première percée sur son couloir gauche. Il crochetait dans la surface, le ballon touchait la main du défenseur sur le tacle. Mais pas de quoi siffler penalty pour l’arbitre alors que Vinicius Jr avait arrêté de jouer en pleine action pour se plaindre de la main (2e). Une action litigieuse qui installait un climat tendu entre les 22 acteurs et l’arbitre. Pour autant, cela n’empêchait pas le Real Madrid d’ouvrir le score grâce à Kylian Mbappé. Le Français était à la réception d’un centre tendu de Valverde (1-0, 15e). On pensait alors que le Real Madrid allait dérouler. Mais une étrange nervosité se dégageait de cette équipe alors que Vinicius protestait pour un autre penalty qu’il aurait pu obtenir.

Bellingham expulsé pour contestation

Carlo Ancelotti était averti peu avant la demi-heure de jeu pour contestation des décisions arbitrales. Preuve d’un agacement profond de l’entraîneur madrilène face aux décisions de l’arbitre Jose Luis Munuera Montero qui était plutôt clément avec une équipe d’Osasuna qui multipliait les fautes. Et le tournant du match se produisait juste avant la mi-temps. Sur une intervention qu’il jugeait correcte, Jude Bellingham était sanctionné d’une faute par l’arbitre. Une décision qu’il n’a pas digérée puisque sur l’arrêt de jeu suivant, il allait s’adresser à l’arbitre. Sans hésiter, M. Montero dégainait directement un carton rouge qui laissait Bellingham bouche bée (40e). L’Anglais quittait les siens dans l’incompréhension alors que les Madrilènes ne décoléraient pas.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 51 24 +29 15 6 3 52 23 7 Osasuna 32 24 -4 7 11 6 29 33

Au retour des vestiaires, en infériorité numérique, le Real Madrid tenait son avantage et pouvait compter sur un Courtois encore excellent sur sa ligne. Mais là encore, une décision arbitrale allait tout changer. Camavinga était sanctionné pour une intervention en retard sur un tir adverse. Le VAR intervenait pour siffler penalty que transformait tranquillement Budimir (1-1, 59e). Neutralisé, le Real Madrid tentait tout de même de reprendre l’avantage et dominait, même à 10, une équipe d’Osasuna peu inspirée. Vinicius Jr, excellent à gauche, tentait le tout pour le tout alors que Mbappé se montrait aussi dangereux. Mais le score ne bougera plus. Avec ce nul, le Real Madrid reste en tête de la Liga mais peut perdre sa place à l’issue de cette 24e journée. Le club madrilène n’a plus gagné depuis 3 journées en Liga, une première depuis novembre 2020.