Justice : Benjamin Mendy a gagné son bras de fer face à Manchester City

De la défense à l’attaque, Benjamin Mendy (30 ans) a occupé toutes les positions sur le terrain juridique. Il y a quelques mois, le latéral gauche tricolore était dans le box des accusés à la suite d’une affaire de viols et d’agressions sexuelles. Des faits qui se seraient produits alors qu’il était un joueur de Manchester City. Alors qu’il avait clamé son innocence, le champion du monde 2018 avait été envoyé derrière les barreaux durant quatre longs mois avant d’être finalement libéré sous caution en attendant d’être jugé. Et la justice a tranché en sa faveur, puisqu’il a été acquitté le 14 juillet 2023. Libre, le footballeur a entamé par la suite un deuxième combat judiciaire. Cette fois-ci, il était dans la peau du plaignant.

En effet, il a décidé de traîner Manchester City devant les tribunaux. Il reprochait à son ancien employeur de ne pas lui avoir versé les salaires qu’il aurait dû percevoir alors qu’il attendait son procès. Les médias anglais évoquaient un montant d’un peu plus de 13 M€. Ce qui n’est pas rien pour Mendy, qui a notamment dû vendre son manoir à Manchester et qui a connu de gros soucis financiers. Il en avait parlé lors de la déclaration écrite fournie à la justice dans le cadre de son conflit avec les Cityzens. « J’ai eu du mal à payer ma pension alimentaire, je me sentais mal. Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez m’ont tous prêté de l’argent pour m’aider à essayer de payer mes frais juridiques et à subvenir aux besoins de ma famille. »

City va devoir payer Mendy

Il en avait aussi profité pour dézinguer l’écurie anglaise. « Plusieurs joueurs de l’équipe première de Manchester City, dont le capitaine du club, étaient tous présents aux fêtes auxquelles j’ai assisté et que j’ai organisées. […] Nous avons tous bu de l’alcool. Nous avons tous eu des relations occasionnelles avec des femmes. Nous avons tous enfreint les restrictions liées au COVID-19. Cela n’excuse pas mon comportement, mais je pense qu’il est injuste que Manchester City me prenne pour cible de la manière dont ils l’ont fait. La différence entre moi et les autres joueurs de Manchester City, c’est que c’est moi qui ai été faussement accusé de viol et humilié publiquement. » Manchester City, par la voix de son avocat Sean Jones, avait répondu au Frenchy.

« La question de savoir si son salaire était payable n’est pas une question de discipline. La raison n’est pas qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, mais parce qu’il n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions. » Après avoir entendu toutes les parties, la justice a tranché en faveur de Benjamin Mendy. En effet, le Daily Mail révèle ce mercredi que l’ancien joueur de l’OM a remporté son bras de fer juridique et que les pensionnaires de l’Etihad Stadium devront lui régler son dû. Une information confirmée par Skysports, qui précise que « la juge Joanne Dunlop a conclu que Manchester City n’avait pas le droit de retenir le salaire de Mendy alors qu’il n’était pas en détention. » Une nouvelle victoire pour Benjamin Mendy !