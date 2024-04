Javier Tebas charge sévèrement Florentino Pérez

Depuis quelques années, le président de la Liga Javier Tebas est habitué aux coups d’éclat contre le PSG et la Ligue 1. Dans son pays, il fait pourtant face à d’autres problématiques, notamment avec Florentino Pérez qui veut créer la tant controversée Super Ligue. Le président de la Liga est un fervent opposant depuis les premières heures du projet et s’inquiète toujours de sa réalisation. Dans une interview accordée au journal AS, Javier Tebas a alarmé sur l’influence de Florentino Pérez dans le monde du football et avec les politiques : « Florentino ne perd jamais. Il est toujours attentif et alerte. Cela fait des années qu’ils essaient de m’éliminer de la Liga et ils n’ont pas arrêté ».

« Ce n’est pas une question de peur, mais de savoir qui est devant vous. C’est une personne très influente pour ses objectifs. Florentino est transversal. Avec Berlusconi, nous savions qu’il était de droite, ici Florentino est avec tout le monde : Carmena, Zapatero, Sánchez… Il a beaucoup d’influence, trop… Ce n’est pas bon du tout pour le pays ni pour le football » a-t-il ajouté sur le président du club madrilène. Interrogé sur son avenir à la tête de la présidence de la Liga, Javier Tebas a confirmé qu’il arrêterait si « la Super League est encore morte dans quatre ans ». Le président de la Liga en fait sa bataille personnelle.