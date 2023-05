FC Barcelone : le terrible casse-tête Ansu Fati

La suite après cette publicité

C’est un secret de Polichinelle qui dure depuis quelques années : le FC Barcelone a besoin d’argent pour respecter le fair-play financier et ainsi se permettre de renforcer son effectif pour retrouver les sommets du football européen. Depuis le départ de Lionel Messi, en fin de contrat en juillet 2021, pour le Paris Saint-Germain, le board blaugrana n’a cessé de trouver des leviers économiques pour répondre aux demandes de ses entraîneurs (Ronald Koeman puis Xavi) et ne pas se retrouver, encore une fois, dans le viseur de la Liga.

Pour renflouer les caisses du club, la direction sportive pense également aux ventes qu’il pourrait réaliser lors du mercato estival. Mais pour le moment, le bilan est négatif : à côté des 208 millions d’euros investis sur les deux dernières saisons, seulement 67 M€ ont fait le chemin inverse. De quoi pousser les dirigeants à profiter des grosses valeurs marchandes dans l’équipe première, entre Raphinha (prêt à quitter le Barça pour la PL), Ferran Torres (Aston Villa), ou encore Ansu Fati, impliqué dans un énorme échange voulu par Wolverhampton.

À lire

Raphinha veut quitter le FC Barcelone !

Le casse-tête Fati

En effet, la presse espagnole évoque la possibilité de voir Ansu Fati quitter le FC Barcelone pour la Premier League et les Wolves, qui auraient proposé un chèque de 30 millions d’euros plus Ruben Neves - sous contrat jusqu’en juin 2024 - pour s’offrir les services de l’international espagnol aux 7 sélections (2 buts). Une transaction qui rapporterait beaucoup non seulement au Barça, à la recherche de liquidités, mais également à l’agent commun aux deux joueurs, Jorge Mendes. Sauf que voilà, à en croire Sport, l’attaquant de 20 ans ne se voit pas quitter la Catalogne de si tôt…

La suite après cette publicité

Mais les ambitions de son agent notoire portugais sont différentes : ce dernier espère que le numéro 10 catalan atterrira du côté du Molineux Stadium afin de relancer au mieux sa jeune et prometteuse carrière, stoppée par des pépins physiques à répétition, et ainsi s’attirer les faveurs d’un cador de Premier League. En attendant, AS ajoute que Xavi devrait organiser une réunion avec les joueurs en partance de départ après juin, et Fati est l’un d’eux. Le Barça est pressé et espère que tout sera réglé dans les semaines à venir.