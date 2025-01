Ibrahima Konaté sous le charme du LOSC de Génésio

À la veille d’affronter Lille en Ligue des champions (mardi 21 janvier à 21h), Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, a salué les qualités des Dogues et affirmé ne pas être surpris par leurs performances sous la direction de Bruno Genesio. «Aujourd’hui, à l’heure actuelle, je ne connais pas beaucoup de joueurs, à part Lucas (Chevalier), qui était avec nous lors de la dernière sélection. Lille est une équipe avec énormément de qualité. Ils ont de la qualité depuis énormément de temps. Lorsqu’on voit tous les joueurs qui sont passés par là-bas, j’ai beaucoup d’amis qui ont joué pour cette équipe, je sais à quoi m’attendre demain (mardi). Ils vont venir ici pour faire un résultat. On a vraiment besoin d’être prêt et focus dès l’entrée du match jusqu’à la fin», a indiqué l’international français en conférence de presse d’avant-match.

Avant de poursuivre : «Peut-être que les équipes qui les ont joués, les ont sous-estimés avant le match. Quand on entend Lille-Real sur le papier, les gens se disent que c’est sûr qu’on gagnera mais pas du tout. La Ligue des Champions a une atmosphère et apporte une énergie supplémentaire à chaque joueur et à chaque équipe. On a besoin d’être concentrés et prêts. Ce qu’ils font depuis le début de saison est très bien. Je suis très content pour eux car c’est un club français. Ils le font depuis plusieurs années déjà». Pour rappel, Lille est actuellement 8e de la première phase de la C1, et donc provisoirement qualifié pour les 8es de finale.