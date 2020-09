OL : un groupe dépeuplé à Bordeaux

Demain soir, les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais vont s'affronter en ouverture de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats. Et pour ce déplacement, Rudi Garcia devra composer sans de nombreux joueurs puisque Marçal (Wolverhampton), Rafael (Istanbul BB) et Kenny Tete (Fulham) sont partis, en attendant l'officialisation du transfert de Ciprian Tatarusanu à l'AC Milan.

Ainsi, l'entraîneur rhodanien a dû s'adapter pour composer son groupe de 20 joueurs, puisqu'il ne comptait que sur un latéral droit, à savoir Léo Dubois. Concernés par le mercato, Denayer, Marcelo, Memphis ou encore Aouar, de retour après avoir été testé positif au covid-19, sont bien là. En revanche, Jeff Reine-Adelaïde est absent, lui qui s'est blessé avec les Espoirs.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Racioppi, Andersen, Denayer, Marcelo, Dubois, Bard, Diomande, Aouar, Thiago Mendes, Jean Lucas, Caqueret, Guimarães, Toko Ekambi, Dembélé, Traoré, Memphis, Cherki, Kadewere, Cornet.