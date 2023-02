Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur OM-PSG

C’est LE match du titre qui va se jouer dimanche soir sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Comment le considérer autrement puisque l’OM, 2e de Ligue 1, accueille le PSG, leader du classement avec 5 points d’avance. Une victoire des Olympiens et tout est relancé, avec seulement 2 petits points d’écart. Une victoire des Parisiens ressemblerait à un grand pas vers le titre de champion de France.

Pour couronner le tout, ce match intervient 18 jours seulement après le dernier duel entre les deux formations, en huitième de finale de la Coupe de France, au cours duquel l’OM s’était imposé 2-1 après son meilleur match de la saison. Depuis, l’OM s’est imposé deux fois avec autorité en Ligue 1 contre Clermont et Toulouse pendant que le PSG s’est enfoncé dans la crise, en perdant à Monaco puis face au Bayern en Ligue des Champions. Pire, le club parisien a perdu Neymar sur blessure lors de son dernier match, une victoire arrachée face au LOSC. Plus que jamais, ce Classique s’annonce ainsi bouillant !

Victoire de l’OM (cote à 2,70)

Après plus de 11 ans d’attente, l’Orange Vélodrome a vu ses hommes vaincre le PSG le 8 février dernier en Coupe de France. Un succès prestigieux et fondateur, qui a fait sauter les dernières barrières psychologiques. Aujourd’hui, l’OM regarde le PSG droit dans les yeux et est tout à fait capable de rééditer l’exploit. D’abord parce que la dynamique est excellente (1 seule défaite depuis le mois de novembre!), ensuite parce que les certitudes collectives sont présentes, avec un système totalement maîtrisé et un pressing redoutable. Pendant ce temps, le PSG est condamné aux exploits de ses stars offensives…

But d’Alexis Sanchez (cote à 2,80)

Il est l’homme clé du secteur offensif et le meilleur buteur de l’OM cette saison. Buteur sur penalty face au PSG en Coupe de France, Sanchez avait été un cauchemar permanent pour les défenseurs parisiens. Pressing, intensité, intelligence dans le jeu, il offre la plénitude de son talent à l’OM. Le voir marquer à nouveau contre le PSG dimanche soir dans le duel tant attendu paraît presque logique.

But de Kylian Mbappé (cote à 2,15)

Sans lui, le désert… Le PSG est plus que jamais suspendu au talent de Kylian Mbappé, dont l’absence a énormément pesé face à l’OM, Monaco et contre le Bayern durant une grande partie de la rencontre. Son retour sur le terrain en fin de rencontre a transformé le visage de son équipe, et sa performance contre le LOSC? avec un doublé, a montré à quel point il était incontournable. Avec la menace constante qu’il représente, il va forcément changer la manière d’aborder la rencontre côté OM. Et il devrait se régaler des espaces souvent présents dans le dos des défenseurs phocéens…

