AS Roma : c’est le feu en coulisses !

Hier, l’AS Roma a glané sa première victoire en Serie A après son triomphe 3-0 face à l’Udinese. Un succès qui lui permet de remonter à la dixième place du classement. Mais en coulisses, ce bon résultat est un peu passé au second plan. Depuis le limogeage surprise de Daniele De Rossi la semaine dernière, le club de la Louve vit un automne agité après son mauvais début de saison. D’autant qu’hier, un nouveau séisme a secoué la capitale italienne.

La suite après cette publicité

«AS Roma annonce que la PDG Lina Souloukou a démissionné. Nous remercions Lina pour son dévouement dans une phase particulièrement critique pour le Club et lui souhaitons le meilleur pour ses futurs défis professionnels. La propriété reste pleinement axée sur la croissance et le succès de la Roma, avec une attention constante aux valeurs qui rendent notre équipe si spéciale». Et aujourd’hui, ce départ fait beaucoup parler. Dans ses colonnes, la Gazzetta dello Sport s’interroge sur le fait de savoir si Souloukou est bien partie d’elle-même ou si elle a été tout simplement poussée vers la sortie. En effet, si l’hypothèse d’un départ forcé existe, c’est parce que la dirigeante grecque est accusée d’avoir comploté en coulisse pour faire tomber Daniele De Rossi, un coach dont elle n’aurait pas approuvé la nomination pour trois ans.

À lire

Xavi a recalé un gros club

Souloukou menacée

Le quotidien précise entre autres que cette dernière faisait remonter à ses patrons des données statistiques défavorables à l’entraîneur comme les occasions concédées aux adversaires en contre-attaque. Mais à Rome, on n’attaque pas les légendes. À Trigoria, le centre d’entraînement des Giallorossi, des banderoles hostiles à Souloukou (« Lina, tu es le mal de Rome ») fleurissaient donc depuis le limogeage de DDR. Cependant, cette passion a parfois dérapé. Le Corriere della Sera assure que si Souloukou n’a pas traîné à faire ses valises, c’est aussi parce qu’elle a reçu un grand nombre de menaces, l’obligeant à utiliser un service de sécurité pour se déplacer et accompagner notamment ses enfants à l’école.

La suite après cette publicité

Cette démission pourrait en tout cas avoir une autre conséquence. Arrivé cet été à Rome pour démarrer un nouveau cycle, Florent Ghisolfi pourrait lui aussi payer les pots cassés. Dernièrement, nous vous relayions déjà les vives critiques de la presse italienne à l’encontre du directeur sportif français. Et ce lundi, la Gazzetta n’y est pas allée par quatre chemins. « Après la démission de Lina Souloukou, même le poste de responsable de la zone technique ne semble plus aussi solide que ne le laissait supposer le contrat de trois ans signé par le dirigeant en juin », avant de reprocher à l’ancien Niçois « une présence presque invisible jusqu’ici ». Ambiance…