AS Roma : ça se gâte aussi pour Florent Ghisolfi…

Cette nouvelle, même Daniele De Rossi ne l’a pas vue venir. Hier, il n’était même pas 9h quand l’AS Roma a officialisé le départ soudain de son entraîneur. Arrivé le matin même au centre d’entraînement de Trigoria, DDR allait préparer la réception d’Udinese quand il a été convoqué dans le bureau de ses supérieurs pour y apprendre qu’il était relevé de ses fonctions. Seizième du classement de Serie A après trois nuits et une défaite en quatre matches, la Roma ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire et n’est qu’à trois points de la septième place, mais les Friedkin n’ont pas visiblement pas eu de patience avec l’icône du club.

Forcément, ce départ inattendu en a choqué plus d’un et les supporters giallorossi sont nombreux à témoigner leur soutien à De Rossi. Depuis, Ivan Juric lui a succédé, mais le calme est loin d’être revenu à Trigoria. Car un autre homme fait désormais jaser : le Français Florent Ghisolfi. Faiseur de miracles au RC Lens, le jeune directeur sportif de 39 ans a vu sa carrière décoller après son passage à Nice et son arrivée à l’AS Roma en mai dernier. Très rapidement, Ghisolfi avait d’ailleurs su se mettre les supporters romains dans la poche en signant plusieurs coups remarqués sur le mercato (Le Fée, Soulé). Mais aujourd’hui, le temps où les tifosi venaient le féliciter à l’aéroport de Rome est déjà terminé. Et ce qui était désigné comme une réussite il y a quelques semaines est devenu un défaut.

Juric, le sauveur de Ghisolfi ?

Concrètement, beaucoup se demandent pourquoi seul De Rossi a fait les frais de cette décision radicale des Friedkin. Et donc pourquoi Ghisolfi a été épargné après avoir déboursé près de 100 M€ (pour faire venir Artem Dovbyk, Matias Soulé, Enzo Le Fée et Angeliño entre autres) pour des résultats peu probants. Et à Rome, la grogne monte. Ancien coach des équipes de jeunes du club, Ezio Sella n’a pas été tendre avec le Français. « Je pense que les Friedkin ont parié à la fois sur Daniele et sur Ghisolfi, de sorte qu’à ce stade, j’imagine qu’il est également en danger. Parce que le mercato a également été fait par Ghisolfi, je ne pense pas qu’il ait été fait par les Friedkin. À ce stade, il serait plus juste que Ghisolfi démissionne s’ils pensent que le problème vient des mauvais recrutements », a-t-il déclaré sur Sportitalia.

Ancien attaquant de la Roma (de 1978 à 1989), Roberto Pruzzo partage ce sentiment. « La position de Florent Ghisolfi est-elle également menacée ? Je pense que oui. Je pense que nous avons fait un mercato confus. On a dépensé des sommes exorbitantes et au bout d’un mois, on ne savait plus très bien dans quelle direction aller », a-t-il confié à Radio Radio. Juric réussira-t-il à sortir Ghisolfi de ce guêpier ? Pour rappel, le Français voulait que l’équipe italienne passe en 3-5-2 quand De Rossi maintenait son 4-3-3. Avec Juric, les choses vont peut-être changer, car l’ancien coach du Torino faisait souvent jouer la formation piémontaise dans un schéma tactique proche de celui voulu par Ghisolfi pour la Roma.