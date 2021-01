Real Madrid : ça commence à sentir mauvais pour Sergio Ramos

La suite après cette publicité

C'est le dossier qui paralyse l'actualité du club merengue. On a beau parler de Kylian Mbappé, de l'avenir de Zinedine Zidane ou des prestations d'Eden Hazard, ce qui passionne tout le monde à Madrid c'est la prolongation de Sergio Ramos. L'emblématique capitaine madrilène est ainsi en fin de contrat en juin, et si les négociations ont démarré il y a plusieurs semaines déjà, aucun accord n'a été trouvé.

Du côté du Real Madrid, on ne cède pas à la panique comme précise Marca. Premièrement, parce que les dirigeants estiment qu'ils ont fait la meilleure offre possible à Ramos, allant jusqu'à la limite des fonds disponibles. Ensuite, ils savent que, malgré l'ombre du PSG qui plane au-dessus, le joueur ne recevra sûrement pas de meilleures offres ailleurs à cause de la situation financière globale.

Le Real Madrid n'augmentera pas son offre

L'état-major merengue n'a en tout cas aucune envie de mettre le club en danger sur le plan financier en faisant des folies, surtout après avoir vu l'exemple Barça, où la masse salariale colossale plombe le club. En attendant, le chrono défile et le média explique que même si au Real Madrid on se dit serein, la possibilité d'un départ prend de plus en plus d'ampleur.

Florentino Pérez et ses hommes sont prêts à faire une croix sur Ramos plutôt que de compromettre la pérennité du club. Ils n'augmenteront donc pas leur proposition, et si le numéro 4 souhaite vraiment rester au club, il n'aura pas d'autre choix que de l'accepter. Ce feuilleton n'est pas terminé, mais ça commence sérieusement à sentir le roussi, du moins pour ceux qui souhaitent voir l'international espagnol rester.