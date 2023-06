OL : les grandes annonces de John Textor pour le mercato

La suite après cette publicité

À moins d’un miracle lors de cette 38e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine pour la deuxième fois consécutive. Un résultat alarmant pour John Textor, le nouvel actionnaire et président par intérim de l’OL, après l’éviction de Jean-Michel Aulas. Pour la saison prochaine, l’Américain a pour ambition de tout changer à Lyon, afin de permettre au club de retrouver régulièrement la Ligue des Champions. «En termes d’organisation, c’est un échec de ne pas être en C1», explique-t-il.

Dans les colonnes de L’Équipe, John Textor annonce qu’il va retirer à Bruno Cheyrou ses fonctions de chef du recrutement. Décrié par les supporters, Cheyrou ne quittera pas totalement l’environnement de l’OL puisqu’il va rejoindre la structure d’Eagle Football. «Je ne sais pas si nous allons recruter un directeur sportif. Je veux un directeur du scouting qui prenne les bonnes décisions pour Lyon (…) On va prospecter dans toutes les parties du monde. Les joueurs devront envisager de jouer au Brésil, en Europe, bouger. Bruno sera leur avocat (sic). Il défendra leur point de vue», a assuré Textor.

«Je ne sais pas si nous aurons besoin de trois ou six joueurs»

Car le mercato a beaucoup été évoqué par l’actionnaire américain. Cependant, l’OL doit trouver 130 millions d’euros pour valider sans souci son passage devant le gendarme du football français, la DNCG. Et là encore, Textor a un plan et ne compte pas tout miser sur les ventes. «Nous sommes en contact avec la DNCG. Les projections financières que leur avait données Jean-Michel (Aulas) prévoyaient 70 M€ de ventes. Je n’ai pas cette intention. Réduire les pertes, reprendre de la valeur de l’actif, récupérer le cash avec OL Reign sont les trois voies qui vont nous être bénéfiques».

Alexandre Lacazette, auteur d’une saison exceptionnelle sur le plan personnel avec 27 buts en Ligue 1, va d’ailleurs être verrouillé par l’OL. «Je ne veux pas le vendre. Il n’ira nulle part», a assuré Textor, désireux de frapper fort sur le marché cet été. «Je veux que l’on renforce l’effectif avec des joueurs expérimentés et dotés d’une certaine ténacité. Recruter un latéral droit expérimenté est une bonne idée. Un défenseur central supplémentaire serait bien. Je ne sais pas si nous aurons besoin de trois ou six joueurs. Nous en discuterons avec l’entraîneur». Et cela se fera avec Laurent Blanc, qu’il a justement confirmé sur le banc lyonnais pour la saison à venir.