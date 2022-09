CdM : Erling Haaland annonce la couleur quant à la forme de Neymar

Interrogé par le média TNT en marge de la victoire de Manchester City face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-1), Erling Haaland s'est fendu d'une petite déclaration adressée à Neymar, attaquant du PSG et de la Seleçao.

« Et vous avez toujours Neymar, qui a été incroyable. Ce sera cool à voir lors de la Coupe du monde. » Après l’échec en 2014 et en 2018, Neymar participera à son troisième Mondial en novembre et décembre. «Et s’il maintient son niveau jusque-là, il pourrait faire très mal » juge le Norvégien qui, pour sa part, ne disputera pas la compétition avec son pays, lui qui n'est pas parvenu à s'y qualifier.