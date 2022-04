Serie A : la justice italienne acquitte la Juventus Turin et Naples

«Le tribunal a acquitté tous les clubs, les dirigeants et les administrateurs des clubs qui avaient été déférés par le procureur fédéral. Les motivations seront publiées dans les prochains jours», a annoncé ce vendredi le Tribunal de la Fédération italienne de football (FIGC) dans un communiqué. Une bonne nouvelle pour la Juventus Turin ou encore Naples, accusés par le procureur fédéral d'avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et ainsi enregistré dans leurs comptes des plus-values non justifiées.

Hormis le Napoli et les Bianconeri, onze autres clubs ont également profité de cette décision de justice. Dans l'élite du football italien, la Sampdoria Gênes, le Genoa et Empoli étaient concernés, tout comme deux clubs de Serie B (Parme et Pise), deux de Lega Pro (3e division, Pescara et Pro Vercelli) et deux n'existant plus, Novara et le Chievo Vérone. A noter qu'au total, c'est une soixante de dirigeants qui étaient visés par cette accusation. À l'ouverture de la procédure, mardi, le procureur avait notamment demandé un an de suspension contre le patron de la Juventus Andrea Agnelli et onze mois à l'encontre du président de Naples Aurelio De Laurentiis. En vain donc.