Coupe d'Allemagne : Stuttgart se fait peur mais s'impose face à Dresde

Stuttgart se déplaçait sur la pelouse du Dynamo Dresde ce vendredi soir dans le cadre du premier tour de la Coupe d'Allemagne. Malgré une infériorité numérique pendant plus de 20 minutes, les Schwaben passent au tour suivant grâce à un succès sur la plus petite des marges (1-0).

Les hommes de Pellegrino Matarazzo ouvraient le score en première période grâce à l'attaquant macédonien Darko Churlinov (33e) avant d'être réduits à 10 après deux cartons jaunes du défenseur allemand Waldemar Anton en seulement six minutes (61e, 67e). Dans le même temps, Nurnberg (D2) et Karlsruher (D2) joueront également le tour suivant grâce à leurs victoires respectives face à Kaan-Marienborn (D4, 2-1) et Neustrelitz (D5, 8-0).