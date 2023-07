Al-Hilal recrute Sergej Milinkovic-Savic

La suite après cette publicité

On le pensait parti pour rester toute sa vie à la Lazio. Milieu de terrain d’exception et leader de la formation romaine, Sergej Milinkovic-Savic a longtemps été courtisé par les plus grands. La Juventus, le Paris Saint-Germain et bien d’autres ont essayé de convaincre la Lazio de le laisser filer. En vain.

Mais à deux ans de la fin de son contrat avec la Celeste et après huit ans passés dans la cité éternelle, Milinkovic-Savic a décidé de plier bagage, mais pour filer en Arabie saoudite. Al-Hilal vient en effet d’officialiser la nouvelle. « Al-Hilal a conclu un accord avec le joueur Sergej Milinkovic-Savic qui arrive en provenance de la Lazio. »

20 M€ de salaire

Le club italien recevra un chèque de 40 M€. De son côté, l’international serbe (43 sélections, 7 buts)va toucher un salaire annuel de 20 M€. Le joueur rejoindra ses nouveaux coéquipiers (dont Ruben névés et Kalidou Koulibaly) en Autriche, où Al-Hilal effectue son stage de pré saison.

Il s’agit là d’une nouvelle prise de choix pour le championnat saoudien. En effet, l’Arabie saoudite prouve désormais qu’elle sait attirer des éléments dans la force de l’âge, et pas seulement des trentenaires proches de la retraite.