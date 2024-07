Bertrand Traoré va faire son grand retour à l’Ajax Amsterdam

Vers un incroyable come-back pour Bertrand Traoré ! Au sortir d’une courte expérience du côté d’İstanbul Başakşehir, Bertrand Traoré a pris la direction de Villarreal l’hiver dernier. Un choix payant car l’international burkinabé (74 sélections, 17 buts) a retrouvé la plénitude physique de ses capacités et a joui d’un temps de jeu plutôt respectable. Néanmoins, l’ancien Lyonnais ne sera pas retenu par le club espagnol et ne compte pas non plus retourner en Angleterre.

Et pour cause puisque The Telegraaf nous informe que Bertrand Traoré est en passe de retrouver l’Ajax Amsterdam, club avec lequel il a évolué par le passé entre 2016 et 2017 (39 apparitions pour 13 buts) avant de rejoindre l’Olympique Lyonnais. Selon le média néerlandais, le joueur de 28 ans a conclu un accord verbal avec le géant hollandais, qui devrait l’attirer dans ses filets sans débourser le moindre sou.