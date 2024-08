AS Roma : Florent Ghisolfi s’est déjà mis les supporters romains dans la poche

Depuis plusieurs semaines, la communauté romaine sur X (anciennement Twitter) n’a d’yeux que pour Florent Ghisolfi, déjà considéré comme le grand sauveur de l’AS Roma, le chef d’orchestre, le maître du chantier, capable de remettre les Giallorossi au sommet de l’Italie, alors que les tifosi chassent un titre national depuis la Coppa remportée en 2008 et le Scudetto glané en 2001. Convoité depuis plusieurs mois par la Louve romaine pour remplacer Tiago Pinto et prendre en charge le nouveau projet sportif avec Daniele De Rossi et ainsi tourner la page José Mourinho, le directeur sportif français, Florent Ghisolfi, a officiellement été nommé nouveau directeur sportif des Giallorossi en mai dernier : «L’AS Roma est heureuse d’annoncer que Florent Ghisolfi rejoindra le Club en tant que responsable du domaine technique. Ancien footballeur professionnel, Ghisolfi a débuté sa carrière comme entraîneur dans différents clubs français puis s’est imposé comme manager (…). En 2022, il rejoint Nice en tant que directeur sportif, contribuant de manière décisive au développement de l’équipe première et à son retour dans le football européen. Le Club souhaite la bienvenue à Ghisolfi à Rome et lui souhaite bonne chance dans son travail»

Et il n’a pas fallu attendre très longtemps avant que le natif d’Aubagne conquiert le cœur des Romains. «GhisolOui» avait écrit le journal Il Romanista en mai dernier, quelques heures après l’officialisation de l’arrivée de Florent Ghisolfi en tant que nouveau directeur sportif de la Roma, qui a débarqué dans la capitale italienne avec une grande discrétion. Rapidement, les observateurs et les journalistes ont été impressionnés par le dirigeant français de 39 ans. Sa première décision a été de se rendre à Trigoria, au centro sportivo Fulvio Bernardini, pour faire la connaissance de Daniele De Rossi, de son staff, mais de l’équipe. Après un bref retour en France un week-end, il était revenu rapidement dans la capitale la semaine suivante afin d’entamer les mouvements de marché. Et une chose est sûre : l’ancien dirigeant du RC Lens et de l’OGC Nice n’a pas chômé et a réalisé de grandes transactions en peu de temps. Sans oublier le travail auprès des jeunes en faisant grimper Niccolò Pisilli ou encore João Costa.

De gros coups sur le mercato d’été

Pendant que les grands clubs italiens comme la Juventus, l’Inter Milan, l’Atalanta ou encore le Napoli réalisaient aussi de solides négociations pour se renforcer, l’AS Roma de Florent Ghisolfi avançait dans l’ombre et a frappé un grand coup en attirant le milieu français, Enzo Le Fée, en provenance du Stade Rennais pour 23 millions d’euros. Utiliser son réseau français en Ligue 1 sonnait comme une évidence : «Enzo est heureux de venir à Rome. Je pense que vous êtes ici pour l’accueillir. Vous verrez que son arrivée sera une très très bonne chose pour Roma. Je vous quitte, je laisse vous pouvez l’accueillir», avait déclaré le dirigeant français à l’aéroport devant les journalistes présents pour l’arrivée de l’ancien joueur de Rennes et de Lorient. Mais Ghisolfi ne s’est pas arrêté là puisqu’après avoir verrouillé quelques signatures discrètes comme le latéral suédois Samuel Dahl et le portier australien Mathew Ryan, il a travaillé d’arrache-pied pour deux joueurs clefs, très demandés sur ce mercato d’été. En effet, alors que des écuries anglaises le lorgnaient, l’AS Roma est parvenue à remporter la grande bataille pour la jeune pépite argentine de la Juventus, Matías Soulé.

Pour 25,60 millions d’euros, les Giallorossi ont considérablement renforcé leurs lignes offensives avec Soulé, après les départs de Romelu Lukaku, Andrea Belotti, Sardar Azmoun ou encore Houssem Aouar. Au-delà de cette énorme arrivée, l’engouement autour est à souligner. Alors qu’il se rendait à l’aéroport de Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino, un vaste groupe de supporters romains a suivi Florent Ghisolfi pour le remercier, l’enlacer, le féliciter, chanter à sa gloire… Des images fortes dans un pays où les groupes d’ultras s’opposent souvent à leur direction. En l’espace de quelques semaines et d’une poignée de signatures malines, Ghisolfi a gagné le statut d’empereur de Rome intouchable. Et comme si cela ne suffisait pas, Florent Ghisolfi est en passe de réaliser le gros coup Artem Dovbyk, attaquant ukrainien meilleur buteur de Liga la saison passée avec Girona, et un temps convoité par l’Atlético. Un joli coup en perspective signé de la main du dirigeant français.